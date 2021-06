NTB Innenriks

– Vi er veldig fornøyde med at de tester seg, og forventer at det blir noe smitte framover. Det er altfor tidlig å si at det er en nedadgående trend. Vi er fortsatt bekymret for smitte, sier bydelsoverlege Åse Ruth Eggemoen i Nordre Aker til avisa.

Det foreløpige tallet på smittede torsdag er noe lavere enn tirsdag og onsdag.

Russen har nå fått sitt eget testtilbud på feberpoliklinikk vest på Skøyen.

