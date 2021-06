Asfaltbil gikk gjennom asfalten i Stavanger

NTB Innenriks

Underlaget sviktet for lastebilen på Revheimsveien i Stavanger ved 16-tiden, opplyser politiet.

– Tilfeldigheter skal ha det til at det er nettopp en asfaltlegger som asfalten har sviktet under, skriver politiet i Sørvest på Twitter.

Det er ingen personskader eller materielle skader ut over det som kan være på bilen, sier operasjonsleder Anders Oppedal i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Politiet opplyser at drivstofftanken på lastebilen kan bli skadd under berging, og at noe lukt derfor vil kunne forekomme.

