17 nye smittede i Tromsø - vurderer strengere tiltak

Smitteveien er ukjent for flere av de smittede, og kommunen venter flere positive prøveresultater, skriver NRK.

Den siste uka har 41 personer testet positivt.

– Det er en krevende situasjon fordi utbruddet har forgreininger til mange ulike miljøer, sier Wilhelmsen.

Kommunen er i kontakt med Folkehelseinstituttet om situasjonen.

– Vi ser på tiltak som treffer, men det betyr mindre sosial kontakt. Det kan bety nedstenging av institusjoner, uteplasser, skoler eller hva det måtte være, sa ordfører Gunnar Wilhelmsen på en pressekonferanse torsdag.

Flere av smittetilfellene kobles til Studentsamfunnet Driv.

Utbruddet har tatt en ny vending, sier smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland.

– Det er krevende å håndtere et utbrudd blant studenter fordi de bor på små hybler eller kollektiv, er sosiale og spredningspotensialet er stort, sier han.

Det har vært lange køer for å teste seg i Tromsø, og Wilhelmsen sier at det er en stor utfordring med kapasitet for testing og sporing.

