Retusjerte bilder av kropper må merkes i reklame

Ifølge Kampanje ble innstillingen fra familie- og kulturkomiteen vedtatt mot Frps stemmer.

Under behandlingen i Stortinget sa Frps Himanshu Gulati at han ikke tror merking er riktig vei å gå – selv om han er enig i at retusjering er et problem. Han trakk fram at forslaget var et «uforholdsmessig angrep» sett opp mot den antatte effekten av tiltakene.

– Mye av innholdet er heller ikke norsk, og vil derfor trolig ikke rammes av denne typen vedtak, sa han.

SVs Freddy André Øvstegård betegner vedtaket som en historisk seier i kampen mot kroppspress.

SV fikk flertall i 2018 for å be regjeringa fremme disse forslagene til lovendringer. Nå blir det gjennomført. Det vil bety at reklameindustrien ikke lengre kan tjene penger på ungdoms dårlige selvbilde gjennom et uoppnåelig skjønnhetsideal, sier han til Kampanje.

Vedtaket innebærer en endring av markedsføringsloven. Blant annet vil det nå hete følgende: «Annonsør og den som utformer reklame, skal videre sørge for at reklamen der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, skal merkes.»

