Rekordmange hoggormhenvendelser til Giftinformasjonen hittil i år

Hittil i år har Giftinformasjonen fått 107 hoggormhenvendelser. Bare i mai mottok de 67 henvendelser, noe som er 31 prosent flere enn samme måned i fjor.

Kun én gang før er det registrert flere hoggormhenvendelser i mai måned. Det var i 2018, året som ble preget av en rekke varmerekorder gjennom våren og sommeren. Mai måned det året ble den varmeste på over 100 år.

Mai i år var til tider preget av mye nedbør og overskyet vær flere steder i landet, men det tok seg opp mot slutten av måneden, med strålende sol og høye temperaturer en rekke steder.

– Ikke overraskende ser vi at antallet henvendelser om hoggormbitt avhenger av været, da folk jo er mer ute når det er godt vær, sier avdelingsdirektør Mari Tosterud i Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Forberedt på hektisk sommer

I snitt har Giftinformasjonen mottatt 46 hoggormhenvendelser i løpet av årets første fem måneder siden de årlige registreringene startet i 2005.

107 henvendelser hittil i år er like mye som hele året 2006 totalt. I fjor ble det imidlertid slått årsrekord, med 521 henvendelser gjennom hele 2020.

Fjoråret ble som kjent preget av stengte grenser og oppfordring til nordmenn om å feriere i Norge. Pågangen i norsk natur var derfor ekstra stor.

Det ser foreløpig ikke ut til at årets sommerferie vil by på nevneverdig reisevirksomhet til utlandet.

– Med norgesferie på mange av oss er vi forberedt på stor pågang også denne sommeren, sier Tosterud.

– Ring 113 om du føler deg dårlig

FHI advarer ikke nordmenn fra å bruke naturen på grunn av hoggormfare, men de ber folk være obs på hva man skal gjøre dersom man skulle bli bitt av ormen.

– Føler du deg dårlig, ring 113. Har du ingen eller lette symptomer, ring Giftinformasjonen på 22 59 13 00, så kan vi gi deg råd om du skal oppsøke lege eller om du kan se an situasjonen hjemme, lyder oppfordringen fra Tosterud.

Det er ikke nødvendigvis slik at hver henvendelse representerer et hoggormbitt. Henvendelsene kan ofte også dreie seg om at folk mistenker at de er bitt av hoggorm på grunn av merker på leggene og lignende tilfeller.

Et hoggormbitt ser som oftest ut som to punktformede prikker med tre til ni millimeters avstand, ifølge FHI. Hvor mye gift som er sprøytet inn, avhenger blant annet av ormens alder.

Dødsfall hos mennesker som følge av hoggormbitt, forekommer svært sjelden. Hunder og andre kjæledyr derimot, er mer utsatt, og dersom hunden din blir bitt, bør den tas med til dyrlege umiddelbart.

