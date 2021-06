Ny forsendelse til frøhvelvet på Svalbard

NTB Innenriks

Til tross for den pågående pandemien har sju genbanker fra fem kontinenter sendt 85 bokser med 30.410 nye frøposer til Svalbard denne uken, opplyser regjeringen.

– 2021 er FNs internasjonale år for frukt og grønt. Da passer det godt at tusenvis av nye frøprøver av mer enn 50 grønnsaksarter sendes for sikkerhetslagring på Svalbard, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Å hindre tap av biologisk mangfold innen en så viktig næringskilde som grønnsaker, er avgjørende for at vi skal kunne tilpasse fremtidens jordbruk til nytt klima, sier Bollestad.

Nå har Svalbard globale frøhvelv, som er verdens største samling av frø av landbrukets planter, 1.111.436 frøprøver.

Neste gang frøhvelvet åpner sine dører for en ny deponering forventes å være i oktober.

(©NTB)