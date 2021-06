Norge deler flere vaksinedoser

NTB Innenriks

Den ytterligere millionen med koronavaksiner er et resultat av at Norge i fjor kjøpte opsjoner på vaksinedoser gjennom Covax, et samarbeid som planlegger å levere 1,8 milliarder vaksinedoser til 92 lav- og mellominntektsland i 2022.

– Det haster med å få vaksinert helsearbeidere og sårbare grupper i land med svakere helsesystem. Covax leverer vaksiner til utviklingsland som ikke har råd eller kapasitet til å konkurrere på vaksinemarkedet, sier Ulstein.

Til sammen gir Norges overføringer av vaksineopsjoner til nå 1,7 millioner vaksinedoser til Covax-samarbeidet. Pengene til kjøp av disse ble bevilget over bistandsbudsjettet og faller inn under regelverket for offisiell utviklingsbistand (ODA).

Norge har fått tilgang til koronavaksiner til den norske befolkningen gjennom en avtale med EU, og vaksineopsjonene som går til Covax faller utenfor de som skal brukes i det norske vaksinasjonsprogrammet, ifølge pressemeldingen.

