Fem års fengsel for terrorfinansiering

Ifølge Nettavisen er en mann i 30-årene frikjent for terrorfinansiering, men dømt for brudd på finansforetaksloven. PST mener han formidlet betaling på vegne av minst 30 personer uten at han hadde konsesjon.

Ifølge forsvareren, advokat Svein Holden, anker mannen i 40-årene dommen, både når det gjelder skyldspørsmålet og straffutmålingen.

– Han erkjente overføringer for en mindre del, i underkant av 30.000 kroner. Han opprettholder at pengene aldri gikk til IS, men at de gikk til menneskesmuglere som smuglet kvinner og barn ut av IS-kontrollerte områder, sier Holden.

