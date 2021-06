17 nye smittetilfeller i Hammerfest

NTB Innenriks

Ifølge Hammerfestingen har kommunen 2.200 færre nærkontakter siden utbruddet startet 20. mai, og antall personer med aktiv smitte fortsetter å synke.

Onsdag satt 328 nærkontakter i karantene, mens 27 var ute av isolasjon. Det melder Hammerfest kommune på Twitter.

Ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) sa søndag at kommunen har kartlagt smitteprosenten blant aldersgruppene. Der kom det fram at smitten blant innbyggere over 41 år økte fra 6 prosent til 24 prosent etter utbruddet i mai.

– Dette bekrefter at dette startet blant unge og har flyttet seg til de private hjem og til nærkontaktene til de unge, sier Næss til Hammerfestingen.

(©NTB)