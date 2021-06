NTB Innenriks

Det bekrefter forsvarer Arvid Sjødin overfor NTB.

– Det ble levert i dag tidlig, opplyser Sjødin i en tekstmelding.

Påtalemyndigheten varslet mandag et de går inn for at Kristiansen løslates mens gjenopptakelsesarbeidet pågår. Høyesterett har gitt partene frist til 2. juni med å komme med sine eventuelle bemerkninger til at saken behandles skriftlig, ikke muntlig, som først planlagt.

Straks partene har uttalt seg, vil Høyesterett ta stilling til hvordan saken skal behandles.

