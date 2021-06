Rettsmedisiner i Lørenskog-saken: Guttene kvalt kvelden før

NTB Innenriks

Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen sa i Romerike og Glåmdal tingrett tirsdag at de to guttene mest trolig ble drept minst åtte timer og muligens helt opptil 16 timer før de ble funnet søndag morgen den 19. juli i fjor.

De to guttene på sju og et halvt år og halvannet år ble undersøkt etter at de ble funnet av brannvesenet som rykket ut til leiligheten i Lørenskog. De ble båret ut av den røykfylte leiligheten, og gjenoppliving ble forsøkt, men etter kort tid måtte man konstatere at de var døde.

Guttenes mor er tiltalt for å ha drept dem og for å ha begått underslag mot den eldste av guttene. Hun er også tiltalt for å ha forsøkt å legge skylden for drapene og for å ha skadet henne, på eksmannen som tirsdag fulgte saken fra rettssalen. Kvinnen, som er innlagt på psykiatrisk sykehus, var selv ikke til stede inne i retten.

Kvalt av voksen

Den rettsmedisinske undersøkelsen av guttene slår fast at begge to døde av at en voksen person hadde kvalt dem med hendene. Begge hadde vært døde lenge da de ble funnet, men undersøkelsen har ikke greid å si noe om hvem som døde først, eller om de døde på ulike tidspunkter.

– De klassiske dødstegnene tyder på at guttene har vært døde i minst åtte timer, sa Stray-Pedersen, men som trakk fram andre forhold, som at guttene skal ha ligget under en dyne og at det var varmt.

– Det tyder egentlig på at det kan ha gått 15–16 timer, sa rettsmedisineren.

Obduksjonsrapporten avdekket videre at begge barna hadde nærmest identiske merker på halsen og bloduttredelser i ansiktet som er typiske ved kvelning. På grunn av den lange tiden fram til de ble funnet er imidlertid de andre opplysningene i rapporten preget av usikkerhet.

Promille

Samtidig med at guttene ble funnet, ble moren fraktet til sykehus der hun fikk behandling for tallrike, men ikke kritiske knivskader.

Da saken startet mandag, svarte kvinnen at hun hadde drukket noe til maten da hun spiste med sønnene lørdag kveld. Om søndagen, etter at hun ble lagt inn på sykehus og lagt i respirator, ble det målt en promille på 2,3 i blodet hennes.

Etterforskerne fant flere tomme ølbokser og en tom vinflaske, alle tilsølt med den siktedes kvinnens blod, og som var ryddet vekk da de undersøkte leiligheten.

Skrev brev sent

Da rettssaken startet mandag husket ikke den tiltalte kvinnen noe fra drapsdagen, eller natta, annet enn en fornemmelse av vann og en blodig pute. Hun forklarte at hun fremdeles ikke greide å akseptere at hun hadde tatt livet av sønnene, men at hun innser at det ikke kan være andre enn henne selv som står bak.

Aktor Ane Evang lurte på når fire avskjedsbrev som ble funnet på kjøkkenet, ble skrevet, om det skjedde før eller etter drapene.

– Når du skrev disse brevene – hvor var barna dine da, spurte Evang.

– De må ha sovet da, svarte kvinnen etter å ha antydet at brevene må ha blitt skrevet sent på kvelden.

Påtalemyndigheten har tiltalt kvinnen for forsettlig drap, og at hun derfor til en viss grad planla det som skjedde. I retten forklarte hun at hun ikke stolte på eksmannen og hans nye kjæreste og derfor ville ta med seg sønnene i døden når hun selv ville ta sitt eget liv.

(©NTB)