Rettsmedisiner: Guttene kvalt av halsgrep kvelden før

Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen sa i Romerike og Glåmdal tingrett tirsdag at de to guttene mest trolig ble drept minst åtte timer og muligens helt opptil 16 timer før de ble funnet søndag morgen den 19. juli i fjor.

De to guttene på sju og et halvt år og halvannet år ble undersøkt etter at de ble funnet av brannvesenet som rykket ut til leiligheten i Lørenskog. De ble båret ut av den røykfylte leiligheten og gjenoppliving forsøkt, men det ble raskt konstatert at de var døde.

Den rettsmedisinske undersøkelsen av guttene slår fast at begge to døde ved at en voksen person hadde kvalt dem med et halsgrep. Begge hadde vært døde lenge da ble funnet, men undersøkelsen har ikke greid å si noe om hvem som døde først eller om de døde på ulike tidspunkt.

