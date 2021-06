Politiet vil prioriteres i vaksinekøen

NTB Innenriks

– I all den gleden i at man begynner å åpne opp igjen, så er det noen som faktisk står igjen og må sørge for at folk følger smittevernregler, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til NRK.

Politiets Fellesforbund har gjort en kartlegging som viser at de fleste i politiet reagerer sterkt på at de ikke kommer lenger fram i vaksinekøen.

Bolstad mener det nå vil være til det beste for samfunnet at politiet blir vaksinert.

– Vi har vært solidariske og har hatt stor forståelse for den prioriteringen som har vært knyttet til helse, eldre og syke. Men nå bør politiet bli prioritert. Særlig de som står i første linje, sier han.

Helse- og omsorgsdepartementet sier at de følger rådene de har fått fra FHI om å ikke prioritere enkelte yrkesgrupper, bortsett fra helsepersonell.

