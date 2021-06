Nesten 100 personer sendt hjem fra fullt karantenehotell i Sandefjord

NTB Innenriks

Rundt en av tre av passasjerer som ankom Torp lufthavn fredag ble sendt hjem i stedet for å gjennomføre pålagt karantene på hotell. Til sammen 95 utenlandsreisende slapp dermed unna hotellkarantenen, skriver Sandefjords Blad.

Etter at passasjerer fra to fly fra utlandet ble plassert på karantenehotell var kapasiteten sprengt. Det var ikke flere karantenehotellrom igjen til de reisende på de to siste flyene.

– Fredag var hotellkapasiteten fullt utnyttet og 95 personer ble bedt om å gjennomføre karantenetiden i egen bolig eller et egnet oppholdssted, forteller Thor Henry Thorød, rådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap i Sandefjord kommune.

Fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren, Jan Helge Kaiser, sier Skien, Larvik og Tønsberg må trå til for å avlaste presset på Sandefjord.

