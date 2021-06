NTB Innenriks

Til VG opplyser advokaten at de diskuterer om 42-åringen trenger beskyttelse for å ivareta sin egen sikkerhet.

– Vi ser på dette nå. Vi ser at det er mye hat i sosiale medier, hvor folk er oppildnet over saken. Vi ser ikke bort ifra at vi vil be om det formelt nå, sier Sjødin.

Høyesterett vil ventelig om kort tid behandle Viggo Kristiansens begjæring om å løslates. Mandag ble det kjent at statsadvokaten går inn for at Kristiansen løslates mens gjenopptakelsesarbeidet pågår.

