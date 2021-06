FHI: Koronaepidemien forsvinner snart i Norge

NTB Innenriks

– I løpet av sommeren regner vi med at epidemien mer eller mindre forsvinner fra landet, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NRK.

Det betyr ikke at viruset vil være borte.

– Det vil fremdeles kunne oppstå mindre, lokale utbrudd, sier FHI-direktøren.

Norge har vært gjennom to store smittebølger. Enkelte plasser har man vært gjennom tre smittebølger. Tiden med store smittebølger kan snart være over.

– Vi ser for oss at det fortsatt vil skje utbrudd i enkelte kommuner, men at det er stadig mindre risiko for noen ny regional eller nasjonal bølge, sier Vold.

