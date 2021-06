Baneheia-foreldrene har ikke fått svar på kontaktforbud

NTB Innenriks

Mandag ble det kjent at foreldrene i saken hadde bedt om et slikt kontaktforbud, men tirsdag ettermiddag hadde foreldrene fortsatt ikke fått svar.

Da hadde Høyesteretts ankeutvalg allerede avgjort at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen skal løslates.

– Vi har kontakt med Oslo politidistrikt på dette, sier Audun Beckstrøm, bistandsadvokat for foreldrene i Baneheia-saken til NTB. Han antyder at et svar kan komme tirsdag kveld eller onsdag.

På spørsmål om foreldrene frykter Viggo Kristiansen viser bistandsadvokaten til at Kristiansen er dømt for drapene både i 2000 og 2002.

– Det i seg selv, og måten det skjedde på, er så grufullt at de selvfølgelig ikke ønsker kontakt med ham, eller å påtreffe ham, sier Beckstrøm.

Han sier videre at avgjørelsen til Høyesterett kom overraskende på familiene.

– Det var en overraskende og en litt tung dag i går, men at han nå faktisk kommer ut har de vært forberedt på siden mandag.

– Vi følger den videre etterforskningen tett og vil holde foreldrene løpende orientert om hva som skjer videre, sier bistandsadvokaten.

Viggo Kristiansen er dømt til 21 års forvaring for drap på to jenter i Kristiansand våren 2000. Han fikk i februar i år saken gjenopptatt og har bedt å bli løslatt mens prosessen pågår. Tirsdag kan han gå ut fengselsdørene som en fri mann.

