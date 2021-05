Baneheia-saken: Pårørende ber om politibeskyttelse når Kristiansen løslates

NTB Innenriks

– Vi har allerede sendt et brev til politiet. Der har vi bedt om at de etterlatte og deres familier sikres. De bor til dels ganske nærme der det er forventet at den tiltalte skal søke opphold, slik at det er aktuelt med et kontaktforbud mot dem, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til NRK.

Han mener at det er viktig med tiltak som kan avhjelpe familiens situasjon.

– Det viktigste fremover er at de holdes orientert om hva som skjer i saken, og at påtalemyndigheten gjør sitt for å gjenvinne tilliten, sier han.

