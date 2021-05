Trolig to smittetilfeller med indisk koronavariant i Asker

NTB Innenriks

– Sannsynligheten er meget stor for at disse to tilfellene har indisk virusvariant. Helt sikre blir vi ikke før vi får de endelig svarene fra laboratoriene, noe som kan ta noen dager, opplyser kommuneoverlege Meera Grepp via en pressemelding.

Begge personene er i 20-årene, og den ene er allerede ute av isolasjon. Alle nærkontakter ble raskt satt i karantene, følge Grepp.

En av personene fikk påvist korona 20. mai, og vedkommende pluss alle nærkontakter ble satt i isolasjon. En av dem fikk også påvist smitte dagen etter, og en screening av prøvene viste sannsynlig indisk variant.

