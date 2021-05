NTB Innenriks

Smitteveien er ukjent for sju av de nye smittetilfellene, skriver kommunen. For de to siste foregår det smittesporing.

Russen ved Åssiden videregående skole er berørt av de siste smittetilfellene. Flere av dem som er satt i karantene, er russ.

