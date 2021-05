Aavitsland: Ingenting tilsier at det trengs en tredje vaksinedose

NTB Innenriks

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa til NTB lørdag at gjenåpningen de neste ukene ikke trues av at den indiske virusvarianten i Norge, men at det kan føre til behov for en tredje vaksinedose.

Overlege i Folkehelseinstituttet (FHI) Preben Aavitsland motsier dette søndag, melder VG.

– Det er ingen data nå om den indiske varianten som tilsier at befolkningen trenger noen tredje vaksinedose, tvitrer han og viser til FHIs risikovurdering av virusvarianten.

I en SMS til avisa svarer Nakstad at selv om det ikke er behov for tredje dose nå, må man være forberedt på at det kan skje på et senere tidspunkt siden man stadig nye mutasjoner som reduserer vaksinenes effekt.

