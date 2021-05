Vaksinert forsvarspersonell får tilpasset innreisekarantene

NTB Innenriks

Også personell som har hatt koronavirus de siste seks månedene, får tilpasset innreisekarantene, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Kravet er at det avlegges en negativ hurtigtest ved ankomst til Norge. Ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst Norge, er også personellet unntatt innreisekarantenen på fritiden.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at alliert tilstedeværelse i Norge er viktig for norsk sikkerhet.

– Tilpasset innreisekarantene for beskyttet eller fullvaksinert forsvarspersonell vil gjøre mottak enklere samtidig som smittevernet ivaretas på en god måte. Det er også en viktig beslutning både for Forsvaret og våre allierte i deres planlegging for kommende trening og øving i Norge, sier han.

Endringen gjelder fra 28. mai.

