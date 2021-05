Mann alvorlig skadd etter knivstikkingen i Sunndalsøra

NTB Innenriks

Politiadvokat Hanne Egeness i Møre og Romsdal politidistrikt sier til NTB at de ennå er tidlig i etterforskningen, og at de derfor ikke har tatt stilling til en eventuell fremstilling for varetektsfengsling.

– Vi har personer vi vil få avhørt. Det jobber vi med nå, og skal fortsette med gjennom helgen, sier Egeness.

Politiet i Møre og Romsdal skriver på Twitter ved 13-tiden lørdag ettermiddag at fornærmedes skade blir beskrevet som meget alvorlig, men at mannen i 40-årene er stabil og får behandling ved intensivavdeling på St. Olavs hospital.

Politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde på en privat adresse, klokken 1.38 natt til lørdag.

– Da vi ankom adressen ble vi møtt av en skadd person og mannen som nå er mistenkt. Fornærmede ble først fraktet til Molde, men ble senere fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim, sa operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB tidligere lørdag.

