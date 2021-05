Lange båtkøer i Oslo – Ruter ber folk tenke alternativt

NTB Innenriks

– Det virker som det er mange som vil ut i finværet. Særlig reiser mange mot øybåtene, det vil skape en del ventetid, sier pressvakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til NTB.

Han forteller at kollektivselskapet har hentet inn vektere på bryggene der båtene går fra. Det er satt grenser for hvor mange som kan være om bord om gangen. Dermed oppstår køer ved kaiene.

– Vis hensyn

Ruter venter også mye folk til strendene på Huk på Bygdøy lørdag. Også her kommer de til å ha vektere for å sørge for at smittevernet blir opprettholdt.

– Anbefalingen til folk er å holde avstand, vise hensyn og reis til steder og tider ikke så mange andre gjør, sier Johansen.

– Øyene og Huk er pressområder. Det finnes mange andre fine områder også, understreker han.

Pressevakten oppfordrer de som reiser med buss til å bruke setene på bussen. Står mange i midtgangen, vil færre kunne gå om bord.

– Det er viktig at folk tar hensyn for å overholde smittevernet.

Kjører med det som er tilgjengelig

Etter det som har vært en uvanlig kald og våt mai, har finværet virkelig slått til på Østlandet de siste dagene.

Johansen sier at det var en del folk ute også fredag, men at det særlig er lørdag og søndag de venter ekstra press i kollektivtransporten.

– Har dere satt inn noe ekstra kapasitet?

– Vi kjører i utgangspunktet med det som er tilgjengelig. Vi har ikke så mye mer å sette inn, sier Johansen.

(©NTB)