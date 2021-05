NTB Innenriks

29 av de smittede har kjent nærkontakt eller smittested, to har ukjent smittekilde, mens smitteveien foreløpig er uavklart for de to siste, opplyser kommunen.

Det ble fredag foretatt 2.160 tester i kommunen.

Den siste tiden har kommunen opplevd et skikkelig smittehopp. Dette har ført til at kommunen onsdag strammet inn og vedtok en ny lokal smittevernforskrift.

