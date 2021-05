Smittetilfeller blant russ i Bærum

NTB Innenriks

Bærum kommune jobber nå med å kartlegge smittetilfellene. De tre tilfellene som er påvist de siste to dagene, er tilknyttet tre ulike videregående skoler, melder Budstikka.

En smittet russ har vært på en russebuss med 27 andre, mens 12 er definert som nærkontakter til de to andre smittede. To av de smittede har vært på større russesammenkomster.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum sier til NRK at kommunen har fått høre at russ samler seg, selv om de er sterkt tilrådet til å holde seg på sine busser.

– Her er det potensial for å smitte og smitte mange stort. Derfor frykter vi at dette bare er starten på mye mer. Dette kan generere mer smitte, sier han.

