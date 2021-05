Regjeringen gir grønt lys for testkonserter

NTB Innenriks

– Solid forskning på effekten av hurtigtester kan ha store konsekvenser for takten i gjenåpningen av kulturlivet og er i tråd med forslagene jeg har fått fra sommergruppa jeg satte ned i februar, sier kulturminister Abid Raja (V) til avisen.

VG skriver at de første testkonsertene vil ha et publikum på mellom 3.000 og 5.000 deltakere. Målet med konsertene er å finne ut hvor smitteutsatt konserter og større arrangementer er.

Folkehelseinstituttet ønsker å rekruttere 30.000 deltakere til prosjektet. Begge gruppene testes før og etter en konsert har funnet sted, noe som gjør at man kan sammenligne hvor mange som ble smittet i de to gruppene – og dermed få et svar på om konserten ga økt risiko for smitte.