NTB Innenriks

Betjenten er i tillegg tiltalt for fem tilfeller av misbruk av overmaktsforhold og for ett tilfelle av tjenestefeil, skriver Spesialenheten for politisaker i en pressemelding.

De vil ikke kommentere saken ytterligere.

Den tiltalte blir representert av advokat John Christian Elden.

Tiltalebeslutningen er ennå ikke oversendt tingretten, og hovedforhandling er ikke berammet.