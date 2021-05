Ny mann pågrepet etter drapet i Tønsberg

NTB Innenriks

– Bakgrunnen for pågripelsen er informasjon politiet har avdekket gjennom etterforskningen, og vi mener det er skjellig grunn til mistanke, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Mannen, som er i begynnelsen av 30-årene, ble pågrepet i Tønsberg-området onsdag ettermiddag. Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Johannessen sier den pågrepne er siktet for medvirkning til drapet på Bård Lanes (33) på Kilen i Tønsberg i 22-tiden den 20. april. Fra før er to andre menn pågrepet i saken. En 25 år gammel mann og en 31 år gammel mann er siktet for drap eller medvirkning til drap.

– Ikke på åstedet

Den siste mannen som nå er siktet for medvirkning til drap, er en av personene som tidligere har vært pågrepet i forbindelse med bilbrannen på Sem utenfor Tønsberg noen få timer etter at Lanes ble drept. Den 25 år gamle mannen som er pågrepet sto oppført som eier av bilen som brant.

– Vi mener at den siste mannen vi har pågrepet, har hatt en rolle forut for drapet som vi mener er å anse som medvirkning, men vi mener ikke at han var på åstedet da Lanes ble drept, sier Johannessen.

Politiet sa at de først, kort tid etter drapet, ikke hadde noen holdepunkter for at det var noen sammenheng mellom drapet og bilbrannen.

Sammenheng mellom bilbrann og drap

Johannessen sier at de nå ser bilbrannen på Sem og drapet i sammenheng.

– Vi mener nå at vi kan plassere bilen som har brent, nede på Kilen på det aktuelle drapstidspunktet.

– Tror dere at de drapssiktede har kjørt bilen til og fra drapet?

– Jeg vil ikke si spesifikt at de har kjørt til og fra, men vi mener at de kan knyttes til kjøretøyet.

Johannessen utelukker ikke flere pågripelser i saken.

Varetekt i fire uker

Den siste siktede ble fredag fremstilt for varetektsfengsling fredag i Vestfold tingrett. Der fikk politiet medhold i begjæringen om fire uker i varetekt med brev- og besøksforbud i hele perioden, samt isolasjon de to første ukene.

«Retten vektlegger at politiet er i en innledende fase av etterforskningen og at siktelsen gjelder medvirkning til drap. Det vises også til politiets opplysninger om eventuelle medvirkere som enda ikke er pågrepet i saken», heter det i kjennelsen.

Mannens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, sier til NRK at den siktede er overrasket over at han er pågrepet på nytt, og at han var overbevist om at han var sjekket ut av saken.

– Han mener han ikke har noe med denne saken å gjøre, sier Hasle.

Mannen er tidligere domfelt, blant annet for å ha ulovlige våpen.