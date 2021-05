Unio går ut i streik i Oslo – øvrige forbund er enige med kommunen

NTB Innenriks

Over 600 Unio-organiserte i Oslo kommune tas ut i streik, opplyser forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen til NTB.

Det dreier seg om lærere i både skole og barnehage, sykepleiere, ansatte i Nav, og ansatte innen kultur.

Skjefstad Andersen understreker at Unio skjermer alle som jobber direkte med koronapandemien og vaksinering, og helsevesenet legges på helgebemanning.

– Vi gikk inn med krav om klar reallønnsvekst for våre medlemmer, og at dette skal være starten på et lønnsløft. Det gjorde vi fordi vi mener Oslo må bruke lønn som et virkemiddel for å møte rekrutteringsutfordringer, sier hun.

Fristen for meklingen i Oslo kommune gikk ut ved midnatt etter at det ble brudd i forhandlingene i april. Meklingen har foregått på overtid i 14 timer.

Oslo kommune og hovedorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne har vært med i meklingene. I pressemeldinger skriver Akademikerne og LO-forbundet Fagforbundet at Unio er den eneste sammenslutningen som ikke godtar avtalen.

Oppgjøret sikrer et kronetillegg på minimum 16.500 kroner i året, med 3,45 prosent økning for alle, skriver Fagforbundet.

Det pågår fortsatt mekling i lønnsoppgjøret i staten.

