Svein Harald Øygard foreslått som ny styreleder i Norwegian

Dersom innstillingen til valgkomiteen blir vedtatt, vil dagens styreleder, Niels Smedegaard, tre ut av styret. Dansken har hatt vervet siden 2019.

I tillegg til Øygard som ny styreleder anbefaler nominasjonskomiteen at selskapets styre får følgende sammensetning:

Lars Boilesen, Ingrid Elvira Leisner (gjenvalg for to år), Sondre Gravir (valgt for 2020-2022) og Chris Browne (valgt for 2020-2022)

Det betyr i så fall at også Jaan Albrecht Binderberger og Vibeke Hammer Madsen vil tre ut av styret.

Norwegians generalforsamling holdes 4. juni.

