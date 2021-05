Oslo-politiet inviterer politikere til møte om trusler

NTB Innenriks

«Hatkriminalitet og trusler mot politikere og folkevalgte er gitt særlig prioritet både fra Riksadvokaten og Politidirektoratet. Oslo politidistrikt ønsker med denne invitasjonen å styrke dialogen med våre lokalpolitikere. Vi ønsker en varig felles innsats som er egnet til å beskytte demokratiet og ytringsfriheten», heter det i invitasjonen som er sendt til politikerne, skriver Avisa Oslo.

Møtet, som skal skje digitalt, finner sted onsdag 9. juni.

Denne uken ble det kjent at politiet skal etterforske ytringer miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo har blitt utsatt for den siste tiden. Flere personer har de siste årene blitt dømt for trusler og hatefulle ytringer blant annet mot Venstres Abid Raja og Aps Hadia Tajik.

Både politiet og PST har pekt på hvordan trusler mot politikere er et demokratisk og stadig økende problem.

(©NTB)