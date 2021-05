NTB Innenriks

Ifølge E24 var resultatet før skatt i fjorårets først kvartal minus 27 millioner euro.

Ifølge kvartalsrapporten har bestillingene for andre halvår begynt å ta seg opp den siste måneden. For perioden ligger de nå på 62 prosent av hva som bestilles i et normalår.

Den norske virksomheten til Hurtigruten ventes å være tilbake i normal drift i juli. For ekspedisjoner ventes en gradvis opptrapping av driften i juli.

