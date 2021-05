Helsearbeidere tas ut i streik: – Vil ikke ramme koronahåndteringen

NTB Innenriks

Meklingen førte ikke fram mellom KS og Unio, noe som fører til at Unio tar ut 7.390 lærere og helsearbeidere i streik fra torsdag.

Steffen Handal, som er leder i Unio kommune, sier at deres streikeuttak ikke skal ramme koronahåndteringen. Alle som jobber med testing, smittesporing og vaksinering er unntatt streik, skriver NRK.

– Det er selvfølgelig ekstra vanskelig å streike i en pandemi. Til vanlig rammer streik en tredjepart dessverre, og i dette tilfellet kan det være ekstra vanskelig fordi det er en pandemi, sier Handal.

I første omgang vil streiken berøre rundt 13 kommuner og 9 fylkeskommuner, deriblant en rekke skoler og helseinstitusjoner i Bergen, Bodø, Bærum, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Ålesund.

I Trondheim er store deler av kommunen berørt, og 820 ansatte er tatt ut i rundt en firedel av kommunens enheter. Organisasjonsdirektør Elin Rognes Solbu i kommunen sier at streiken medfører ulemper for mange, men at koronahåndteringen går som vanlig.

– Streiken berører de fleste av kommunens tjenesteområder, men i særlig grad oppvekstområdet. Det innebærer blant annet at mange skoler og barnehager vil ha redusert eller ikke noe tilbud, sier Solbu.

