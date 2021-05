Enighet i statsoppgjøret – lønnsøkning som hos frontfaget

NTB Innenriks

– Vi har trengt all den tida. Det har vært vanskelig å komme dit vi er, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NTB.

Lønnsøkningen partene ble enige om, ligger på mellom 2,7 og 2,8 prosent, skriver YS Stat i en pressemelding.

– Vi har fått et resultat innenfor frontfagsrammen på 2,7 prosent. Dette er viktig etter et svært krevende år der spesielt privat sektor er hardt rammet på grunn av pandemien, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

Samme som privat sektor

I tillegg opplyser LO Stat at det er enighet om et eget lavlønnstillegg på 4.000 kroner og et likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn. Dette var et såkalt mellomoppgjør, som betyr at det kun ble forhandlet om lønn.

I avtalen med Akademikerne skal hele potten fordeles lokalt, mens i avtalen med de øvrige hovedsammenslutningene blir 50 prosent fordelt sentralt.

– Jeg er glad for at det blir en såpass god avsetning til lokale, kollektive forhandlinger i år. Arbeidsgiver og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass kjenner de ansatte best, sier leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

Dermed unngår staten en streik blant sine ansatte. Over 3.500 medlemmer i de fire forbundene var med i streikeuttaket som ville blitt realisert fra fredag. Det ville rammet departementer, ulike statlige etater, universiteter og politiet.

Unio fortsatt ikke fornøyd

– Det har vært mer krevende enn ved de siste oppgjørene i staten, sier Ruland.

Tross enigheten, uttrykker Unios forhandlingsleder Guro Lind bekymring for at staten ikke lykkes med å rekruttere og beholde ansatte, særlig de med lang utdanning. Likevel endte Unio med å si ja til det samme tilbudet som de andre hovedorganisasjonene, fordi det er viktig å unngå streik under pandemien.

Tidligere torsdag ble det enighet mellom KS og Oslo kommune på arbeidsgiversiden og Akademikerne, LO og YS på arbeidstakersiden, men tross mekling langt på overtid ble ingen av arbeidsgiverorganisasjonene enige med Unio. Over 7.500 Unio-organiserte lærere og helsearbeidere er tatt ut i streik.

