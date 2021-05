Det nye Munchmuseet åpner 22. oktober

NTB Innenriks

– Dette er helt, helt rått. Det er helt unikt. Det er veldig, veldig stort at vi eier dette sammen, at det ikke bare forbeholdt noen få, at alle i Oslo, uansett hva slags bakgrunn du, eier denne arven, sa kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) da åpningsdatoen ble presentert på en pressekonferanse i det nye bygget torsdag formiddag.

Det nye museet er fem ganger større enn det gamle Munchmuseet på Tøyen og skal huse hele samlingen som Edvard Munch testamenterte til Oslo kommune ved sin død.

– Munch ga en enorm gave til Oslo. Snart skal vi dele denne gaven med resten av verden i rammer som virkelig yter Munchs kunst rettferdighet. Det er bare å glede seg, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han vedgår at bygget har kostet mye penger, men regner med at byen vil få mye igjen i ringvirkninger – blant annet fra turister som kommer til Oslo.

– Dette er et fantastisk løft, også for en kommune. Vi har brukt 2,1 milliarder kroner på dette bygget, og også mye penger på nye Deichman-biblioteket, sa Johansen, som påpekte at en hel ny bydel er i ferd med å reise seg i Bjørvika.

Levende museum

Museumsdirektør Stein Olav Henrichsen lover et levende og åpent museum hvor det kommer til å skje mye.

– Vi kommer til å skifte utstillinger jevnlig, og vi kommer til å ha et omfattende arrangementsprogram, med konserter, foredrag, kunstnersamtaler, kuratorsamtaler og lignende, sa han.

Det nye Munch-museet får 13 etasjer, med en takterrasse, bar og mesanin på toppen. Fra niende etasje og oppover heller bygningen 20 grader i en mye omtalt knekk.

Selv om den vertikale løsningen har vært omdiskutert, mener Henrichsen at den har gitt mange muligheter. Blant annet mange små og store steder hvor det går an å sette seg ned.

– Det går an å sette seg ned. Lese en bok. Ha med seg venner, eller bare nyte utsikten, sier direktøren.

Museet får både kafé, bar og restaurant, og inneholder også butikk, konsertsaler, kino og utleielokaler.

Til sammen skal museet huse kommunens samling på rundt 28.000 originale verk av Munch, i tillegg til den omfattende Stenersen-samlingen.

Omstridt bygg

Det har vært en lang reise fram til det nye bygget nå snart kan åpnes. Debatten om å flytte Munchs samlinger fra det gamle museet på Tøyen startet allerede på 2000-tallet, og en flytting til Bjørvika ble vedtatt allerede i 2008.

I 2009 vant det spanske arkitektkontoret Herreros Arquitectos konkurransen om nytt museum med sitt bygg Lambda, men protestene mot bygget var store og mange mente museet burde forbli på Tøyen.

Først gjennom en politisk hestehandel mellom SV og det borgerlige byrådet i 2013, ble byggeplanene vedtatt. Grunnsteinen ble lagt ned i 2016.

Johansen: – Taler for seg selv

Også da bygget begynte å reise seg, og fasaden ble ferdig, var det mange som reagerte. Bygget er dekket av bølget aluminium og flere har påpekt likhetstrekk med autovern.

– Hvor dette museet skal ligge og hvordan museumsbygget skulle se ut, har det vært mange og lange diskusjoner om. Når dørene åpner her, tror jeg vi kan legge mye av disse diskusjonene bak oss. Kunsten og opplevelsen bygget vil gi, kommer til å tale for seg selv, sa byrådslederen på pressekonferansen.

– Alle vil samarbeide med oss

Edvard Munch, som døde i 1944, testamenterte alle sine etterlatte arbeider til Oslo kommune.

Henrichsen påpeker at samlingen står høyt i bytteverdi ute i verden, og at de dermed kan få store verk på utlån til utstilling i Oslo i bytte med Munch-verk.

– Alle museer vil samarbeide med oss, sier han.

Museumsdirektøren gleder seg til å vise «kraften» i bytteverdien til samlingen.

– Vi kan hente kunstverk til Oslo på et nivå vi ikke har sett før. Det kunne vi ikke gjøre på Tøyen, for det har ikke vært plass til det.

(©NTB)