Bergen forlenger vaksinering i idrettshaller

Bergenshallen og Vadmyrahallen forblir dermed vaksinasjonssenter til ut på høsten, ifølge en pressemelding fra Bergen kommune.

Kommunen forklarer endringene med at Bergen får en lavere tildeling av vaksiner enn først antatt, og at vaksineringsperioden mellom dose en og to av Pfizer og Moderna utsettes.

Derfor skal Bergenshallen være vaksinasjonssenter i ni uker ekstra, fram til starten av oktober, mens Vadmyrahallen brukes fram til den andre uken av september, tre uker lenger enn planlagt.

Kommunen jobber for at forsinkelsen ikke skal få ulemper for idrettstilbudet til barn og unge.

