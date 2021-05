39 nye registrerte smittede i Trondheim

NTB Innenriks

Av de nye registrerte smittede har én ukjent smittekilde og en er fortsatt ikke smittesporet.

De resterende 37 er kjente nærkontakter, opplyser Trondheim kommune torsdag.

Smitten har vært svært lav i Trondheim gjennom vinteren og våren, ofte med kun et par registrerte smittetilfeller daglig. Men den siste tiden har kommunen opplevd et skikkelig smittehopp. Dette har ført til at kommunen onsdag strammet inn og vedtok en ny lokal smittevernforskrift.

Trøndelagskommunene har aldri under pandemien opplevd så mye smitte samtidig. Onsdag ble det kjent at Statsforvalteren i Trøndelag ber fylket om å sette inn krafttak de neste 14 dagene for å bremse smittespredningen.

– Det bekymrer meg veldig fordi i Trøndelag er det ennå mange i risikogruppene som ikke er vaksinert. Disse personene krever ekstra beskyttelse fremover. Vi må alle ta et krafttak de neste 14 dagene, slik at vi hindrer enda større smittespredning, sier smittevernansvarlig Marit D. Kverkild hos Statsforvalteren i Trøndelag.

(©NTB)