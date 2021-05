Stensland: Alle bør ta koronavaksinen når de får tilbudet

NTB Innenriks

– Jeg mener vaksinasjon er viktig og har valgt å takke ja til tilbudet. Det var ikke en enkel beslutning, jeg merker at mange er kritiske. Men når jeg har tatt den, må jeg stå i det, sier Stensland til pressen utenfor Akershus festning, der vaksineringen av stortingspolitikerne finner sted onsdag og torsdag.

Beslutningen om å prioritere de folkevalgte i vaksinekøen har blitt sterkt kritisert av flere.

– Dette er vurderinger som andre har gjort. Vi har fått tilbudet, og jeg mener at jeg spesielt som helsepolitiker har et ansvar for å ta imot vaksinen når jeg blir tilbudt det, sier Stensland.

Helseminister Bent Høie (H) er blant dem som har valgt å ikke ta vaksinen denne uken.

– Han har sikkert sine grunner for å si nei. Det at jeg er her og han ikke, er vel et signal. Jeg stemmer med føttene. Når denne beslutningen er tatt, selv om den er omstridt, så følger vi den.

