Oslos treningssentre er åpne igjen

Hovedstadens treningssentre åpnet igjen dørene etter seks måneder med tvungen sosial nedstenging grunnet koronasituasjonen.

Ved Evo treningssenter i Oscars gate i Oslo møtte flere treningsglade opp onsdag morgen for sin første treningsøkt innendørs på flere måneder.

For Oslos befolkning er det flere grunner til å juble onsdag, for samtidig åpnes det også opp for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20, og byens svømmehaller åpner opp.

Spisesteder, skjenkesteder, kulturarrangement og museer åpner også.

