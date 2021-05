Norske utenlandsstudenter slipper å betale for karantenehotell

NTB Innenriks

Det opplyser regjeringen i en pressemelding onsdag. Endringen trer i kraft fra 27. mai.

– Smittesituasjonen endres raskt, og vi må tilpasse regelverket for hvem som skal være på karantenehotell tilsvarende. Nå er det smittesituasjonen i landet du befinner deg i som avgjør om du må i karantene eller ikke, og hvor lenge du må være der, sier justisminister Monica Mæland (H).

Leder av utdannings- og forskningskomiteen, Roy Steffensen (Frp), er fornøyd med nyheten.

– Meget bra at regjeringen tok til fornuft. Sendte skriftlig spørsmål om dette på fredag og ba regjeringen ta denne regningen, og er glad for at statsråden lytter, skriver han i en kommentar.