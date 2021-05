Johansen mener regjeringen vingler i vaksinefordelingen

NTB Innenriks

– Nå er det mye vingling her, og vi har bare hatt åpen skjenking i Oslo i noen få timer, sier Johansen til Avisa Oslo.

– At denne beskjeden kommer den dagen vi gjenåpner Oslo, er ganske spesielt, sier han.

Vold: Ikke vingling

Oslo er blant de 24 kommunene som får ekstra vaksinedoser på grunn av høyt smittetrykk. Opprinnelig var kommunene lovet 60 prosent flere doser, men dette er nedjustert til 45 prosent.

– Vi regner nå på hva dette betyr for oss i Oslo, men det gjør selvsagt situasjonen vanskeligere at områdene med høyest smitte, nå får færre vaksiner. Dette er ikke bra, sier Johansen.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) er uenig i at det er snakk om vingling.

– Det er nok ikke vingling. Her er det ganske kompliserte utregninger som skal til for å finne akkurat riktig nivå, sier hun.

Høie: Ville vært urimelig

Helseminister Bent Høie (H) mener det ikke hadde vært rimelig av regjeringen å ta enda flere vaksiner fra kommuner som har dårligere kapasitet til å hente seg inn igjen i juli.

– Jeg forstår godt at han hadde ønsket de dosene som var forespeilet, men tror kanskje at han bør ta innover seg hva som ville vært konsekvensene av det, sier Høie.

– Jeg tror nok at Raymond Johansen fint klarer å håndtere at han får noe mindre ekstra vekst, mens de kommunene som gir de fra seg, ikke nødvendigvis ville kunne håndtert at de hadde måttet tatt enda mer igjen i juli, sier helseministeren.

