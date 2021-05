Høie ber kommuner med utbrudd være handlekraftige

NTB Innenriks

– Det er ikke sånn at hele landet blir med på trinn 2 av gjenåpningen. Noen kommuner må vente fordi de har høy smitte, sa Høie på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

– Der det er lokale utbrudd er det fortsatt nødvendig med tøffe tiltak for å slå ned smitten, sa helseministeren.

Han viste til Hammerfest og Trondheim som eksempler.

– I Hammerfest ar de tatt kraftige grep for å slå ned utbrudd. I Trondheim reagerer de raskt når de visste at innbyggerne var smittet. Og jeg oppfordrer andre kommuner som oppdager utbrudd om å være like handlekraftige.

Flere kommuner som har stått i en krevende situasjon i lang tid, jobber nå for å fullt med å vaksinere sine innbyggere.

– Vi må holde smitten nede sånn at de kan konsentrere seg om den viktige jobben, sier Høie.

