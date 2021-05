Høie: – Ikke fritt fram på pub og treningssentre

NTB Innenriks

Etter flere måneder med koronarestriksjoner og nedstenging åpnet Oslos treningssentre onsdag. Også ølkranene kunne igjen skrus på i hovedstadens puber.

Men selv om osloborgerne nå både kan trene og gå på pub, minner statsråden om at innbyggerne må fortsette å følge koronareglene.

– Det er ikke fritt fram verken på treningssentrene eller pub, sier Høie.

Han sier at dersom det skal være en positiv opplevelse over tid, at vi går mot trinn 3 av gjenåpningen, så må vi følge avstandsreglene og ikke komme for nær andre når man er på pub.

– Dette gjelder også utendørs, minner helseministeren om.

(©NTB)