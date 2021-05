NTB Innenriks

Ifølge VG holdes det fredag denne uka et forberedende møte i Høyesterett. Avisa skriver at partene har fått forespeilet at behandlingen kan skje over halvannen dag og starte 17. juni.

– Det er en mulig dato, sier Kristiansens advokat, Bjørn André Gulstad.

Partene er innkalt til muntlige rettsforhandlinger i Høyesterett hele 17. juni og halve 18. juni, ifølge TV 2.

(©NTB)