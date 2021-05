Bonnier kjøper en mindre andel i Strawberry Publishing enn planlagt

NTB Innenriks

– Forlagsvirksomhet handler om å jobbe med de beste forfatterne og gi ut fantastiske bøker. For å kunne gjøre det på best mulig måte, trenger man fred og ro, så da det viste seg vanskelig å få godkjent majoritetservervet av Strawberry Publishing, har vi isteden blitt enige om denne minoritetsløsningen, sier administrerende direktør Håkan Rudels i Bonnier Books i en pressemelding.

Bonnier Books er en drømmepartner, sier investor, hotelleier og medeier i Strawberry Publising, Petter Stordalen.

– De har tyngden, historien og forlagsmusklene vi trenger for å fortsette vår vekst og drive konkurransen i den norske bokbransjen, sier Stordalen.

I november varslet Bonnier Books kjøp av 70 prosent av forlaget. Etter innsigelser fra Konkurransetilsynet er eierfordelingen endret slik at Bonnier blir mindretallseier.

Årsaken var at tilsynet fryktet at prisene ville kunne øke for både for fysiske bøker og lydbøker på strømmetjenester dersom oppkjøpet med 70 prosent eierandel gikk gjennom.

