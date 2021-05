Ber om 21 års forvaring for drap i Sandefjord

NTB Innenriks

Det kom fram i Vestfold tingrett onsdag, melder NRK.

Aktor antydet at drapet skjedde etter at kvinnen hadde gjort det slutt med den tiltalte.

46-åringen nekter straffskyld.

Den tiltalte mannen er tidligere dømt for et annet drap og ble løslatt i september 2018 etter å ha sonet ferdig dommen. I tillegg er den tiltalte mannen dømt åtte ganger tidligere for andre forhold. Han hadde vært ute av fengsel i bare tre måneder da drapet på den 31 år gamle kvinnen skjedde.

Den 31 år gamle kvinnen ble funnet drept i en leilighet i Sandefjord 2. februar i fjor.

