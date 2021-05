Sakkyndige: Drapstiltalt i Sandefjord ikke psykotisk

NTB Innenriks

Ifølge NRK vitnet psykiatrispesialistene Erik Waale Næss og Arvid Jens Nedal i den pågående rettssaken i Vestfold tingrett tirsdag.

De opplyste at den tiltalte mannen ikke har vist tegn til å ha vært psykotisk verken før eller etter drapet. De mener det knytter seg noe usikkerhet til drapstidspunktet, siden de der har måttet forholde seg til saksdokumenter og vitneuttalelser.

De mener imidlertid at lite tyder på at han da var psykotisk.

– Tidspunktet for drapet er innenfor et smalt vindu. Det er for kort tid til at han kan ha vært i en psykotisk tilstand på det tidspunktet, sa Næss i retten.

Thea Braavold (31) ble funnet drept i en leilighet i Sandefjord 2. februar i fjor. Kort tid etter ble kjæresten pågrepet og siktet for drapet. Han nekter skyld og har nevnt flere personer som han mener kan ha utført drapet.

Mannen er tidligere dømt for et annet drap og ble løslatt i september 2018 etter å ha sonet ferdig dommen.

