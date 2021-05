Regjeringens budskap til dem med gjenåpningsangst

NTB Innenriks

Byrådsleder Raymond Johansen henvendte seg direkte til dem med gjenåpningsangst da han åpnet opp Oslo. – Vi skal ha stor forståelse for dem som mener vi åpner for mye, sa han.

NTB har stilt helseminister Bent Høie (H) spørsmål om han har et budskap til denne gruppen, etter at smittevernprofessorer slår alarm om at gjenåpningen er uforsvarlig.

Forstår at folk er bekymret

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc svarer i en skriftlig uttalelse at regjeringen har forståelse for at folk er engstelige.

– Jeg forstår godt at folk er bekymret for gjenåpningen, men vi letter ikke på tiltak før vi mener det er forsvarlig. Det kan folk være trygge på, sier Korkunc.

Han sier at det er nettopp faren for flere innlagte og flere med langtidsskader som gjør at regjeringen vil åpne gradvis opp.

– Åpner vi for fort opp, kan smitten skyte fart, slik at vi må stenge ned igjen. Det vil være en stor belastning for befolkningen og samfunnet som helhet. Derfor går vi varsomt fram, sier Korkunc.

Kan bli nye statlige tiltak

Han varsler at lokale eller regionale utbrudd vil bli møtt med raske tiltak, enten av kommunene eller regjeringen.

Korkunc sier Norge har noen av Europas strengeste innreiseregler for å hindre at nye virusvarianter kommer inn til Norge. Tiltak ved lokale utbrudd skal hindre at for mange mutasjoner oppstår her i landet.

– Hvor høye smittetall vil regjeringen godta uten å innføre nye nasjonale tiltak?

– Målet vårt er fremdeles å ha kontroll på smittespredningen. Slik skal vi ivareta helse, redusere forstyrrelser i samfunnet og beskytte økonomien. Faren for at smittespredningen kommer ut av kontroll, er fortsatt til stede, sier Korkunc.

