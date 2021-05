Mæland: – Riktig å vaksinere stortingspolitikerne nå

NTB Innenriks

Beslutningen om å prioritere stortingsrepresentantene i vaksinekøen har blitt kritisert fra flere hold, blant annet av politikerne selv.

Mæland sier til NTB at hun var forberedt på at vaksineringen kom til å bli møtt med kritikk.

– Det er ikke så rart det. Vi har vært over et år i pandemi. Folk er slitne og har stått i kø. Dette kan oppfattes som vaksinesniking, og jeg skjønner at det opprører. Men det er ikke det dette handler om. Det handler om å ivareta viktige funksjoner for Norge, sier hun.

